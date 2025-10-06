Raccolta rifiuti, stabilizzati 58 lavoratori nel Salernitano

Ben 58 lavoratrici e lavoratori impegnati nel ciclo integrato dei rifiuti sono stati stabilizzati. Cinquantuno di essi prestano servizio presso due importanti società a totale controllo pubblico, Alba Ecologia del comune di Battipaglia, otto unità invece presso EcoAmbiente Salerno dell’Ente d’Ambito dell’ATO Salerno.
Si tratta di lavoratrici e lavoratori già inseriti in graduatorie di merito che da tempo lavorano con contratti a tempo determinato.
