Raccolta differenziata, Salerno tra le città più virtuose d’Italia. I dati di Legambiente

La produzione complessiva di rifiuti urbani torna a crescere in Campania.
La raccolta differenziata continua il proprio percorso di consolidamento: nel 2024 la Campania raggiunge 58,05% di RD, +1,47 punti percentuali sul 2023. Sono 121 i Comuni Rifiuti Free di Legambiente, quelli dove la raccolta differenziata è di almeno 65% e dove ogni cittadino produce, al massimo, 75 kg di secco residuo all’anno, ossia di rifiuti indifferenziati avviati allo smaltimento. Tra i capoluoghi spicca Salerno (74,16%), tra le migliori città italiane. I dati sono stati presentati da Legambiente nell’ambito della IX edizione dell’Ecoforum di Legambiente Campania. La provincia più virtuosa per i Comuni Free spetta a Salerno con il 47% dei comuni sul totale.
Tra i comuni sotto i 5.000 abitanti in Provincia di Salerno, Felitto è il più virtuoso. Per i comuni tra i 5.000 e 15.000 in Provincia di Salerno spicca Bracigliano. Per i comuni oltre i 15mila abitanti in testa alla classifica ancora una volta, Baronissi. Sono 210 i comuni che non superano il limite di legge del 65% di raccolta differenziata e, di questi, 33 comuni sono fermi al di sotto del 45%. Dei 33, il 4% è in provincia di Salerno. Ottima performance del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni dove la raccolta differenziata media raggiunge il 72,94%. Tra i Parchi Regionali, emergono alcune eccellenze. il Parco dei Monti Picentini, che pur attestandosi a una RD media del 67,34%, presenta 18 comuni oltre il 65% e 3 Comuni Rifiuti Free, confermando una tendenza alla stabilità nelle performance ambientali.
