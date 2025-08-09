Raccoglie i frutti da un albero e cade in un pozzo, tragedia a Pagani

Tragedia oggi pomeriggio a Pagani.
Un uomo di 55 anni è caduto in un pozzo perdendo la vita, dopo essere precipitato per circa sei metri.
Secondo una prima ricostruzione, si trovava nel giardino di casa e stava raccogliendo dei frutti da un albero da una posizione sopra il pozzo che era coperto da una porta di legno con vetrate. Per cause in corso di accertamento, la porta ha ceduto e l’uomo è sprofondato perdendo la vita.
I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per estrarre il corpo senza vita del 55enne, sono intervenuti i vigili del fuoco.
