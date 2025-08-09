Raccoglie i frutti da un albero e cade in un pozzo, tragedia a Pagani

09/08/2025 Cronaca Nessun commento

Tragedia oggi pomeriggio a Pagani.

Un uomo di 55 anni è caduto in un pozzo perdendo la vita, dopo essere precipitato per circa sei metri.

Secondo una prima ricostruzione, si trovava nel giardino di casa e stava raccogliendo dei frutti da un albero da una posizione sopra il pozzo che era coperto da una porta di legno con vetrate. Per cause in corso di accertamento, la porta ha ceduto e l’uomo è sprofondato perdendo la vita.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro
La Principessa Costanza 30ª Edizione, 11, 12 e 13 Agosto a Teggiano (SA)

I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Per estrarre il corpo senza vita del 55enne, sono intervenuti i vigili del fuoco.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pierpaolo Fasano

Giornalista pubblicista dal 2014, anno in cui ho iniziato a lavorare per Radio Alfa dopo un'esperienza biennale come autore per Radio KissKiss e prima ancora come speaker per Unis@und Webradio. Laureato e specializzato in Lettere Moderne dal 2011, svolgo anche la professione di docente. Le mie passioni: musica e lettura.

Notizie correlate

Lascia un Commento