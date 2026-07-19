Quattro anni fa ci lasciava Felice Magliano, tra i custodi più lucidi delle vicende degli internati militari italiani

Quattro anni fa ci lasciava Felice Magliano, all’età di 108 anni. Era originario di San Giovanni a Piro.
Fino agli ultimi giorni della sua lunga vita ha custodito e condiviso con straordinaria lucidità la memoria di una delle pagine più dolorose della storia italiana: quella degli Internati Militari Italiani, i soldati che dopo l’8 settembre 1943 scelsero di non piegarsi al nazifascismo, pagando quella decisione con la deportazione e la prigionia.
Oggi, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, vogliamo ricordare non solo l’uomo, ma anche il valore della sua testimonianza, insieme a suo nipote, Sandro Paladino, per riflettere sul significato della memoria, della libertà e del coraggio.
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Paladino su ricordo Magliano
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