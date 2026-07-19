Quattro anni fa ci lasciava Felice Magliano, tra i custodi più lucidi delle vicende degli internati militari italiani

19/07/2026 Cultura, Primo Piano Nessun commento
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Quattro anni fa ci lasciava Felice Magliano, all’età di 108 anni. Era originario di San Giovanni a Piro.

Fino agli ultimi giorni della sua lunga vita ha custodito e condiviso con straordinaria lucidità la memoria di una delle pagine più dolorose della storia italiana: quella degli Internati Militari Italiani, i soldati che dopo l’8 settembre 1943 scelsero di non piegarsi al nazifascismo, pagando quella decisione con la deportazione e la prigionia.

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Oggi, nel giorno dell’anniversario della sua scomparsa, vogliamo ricordare non solo l’uomo, ma anche il valore della sua testimonianza, insieme a suo nipote, Sandro Paladino, per riflettere sul significato della memoria, della libertà e del coraggio. 

Ascolta
Paladino su ricordo Magliano
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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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