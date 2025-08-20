Qualità dell’assistenza sanitaria al Ruggi di Salerno, il dg Verdoliva avvia monitoraggio

Il nuovo direttore generale del Ruggi di Salerno, Ciro Verdoliva ha nominato un gruppo di lavoro che dovrà effettuare un’analisi critica e sistematica della qualità dell’assistenza sanitaria complessiva che include le procedure utilizzate per la diagnosi e il trattamento, l’uso delle risorse e la qualità di vita per i pazienti ricoverati all’ospedale di Salerno.
Il gruppo di lavoro si insedierà entro la prima settimana di settembre e concluderà le attività entro trenta giorni dalla data di insediamento. Al termine della valutazione sarà redatta una relazione finale.
Sempre in giornata, Verdoliva ha disposto un approfondimento interno per far chiarezza sull’episodio relativo ad un’anziana paziente che sarebbe stata legata al letto nel reparto di Medicina Generale. L’attività di approfondimento è già iniziata e dovrà essere terminata entro le 12 di martedì 26 agosto.
“Queste azioni – ha spiegato Verdoliva – non sono ispettive ma utili a rilevare criticità e a valutare eventuali iniziative migliorative e correttive a breve e medio termine, confidando nella professionalità degli operatori sanitari che ogni giorno lavorano e si impegnano per garantire eccellenti e opportuni servizi ai pazienti e ai loro familiari”.
