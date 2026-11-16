Qualità della vita, nel 2026 la provincia di Salerno alla posizione 74, guadagna 7 posizioni

16/11/2026 Attualità, Primo Piano 1 commento
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La provincia di Salerno migliora la propria collocazione di 7 posizioni nella speciale classifica sulla Qualità della vita 2026 di ItaliaOggi. Si piazza al 74° posto su 107 province italiane. Nonostante la risalita, la provincia resta al di sotto della soglia delle 60 realtà italiane con vivibilità definita “buona o accettabile”, ma si conferma tra le migliori del Mezzogiorno e al secondo posto in Campania subito dopo Avellino. A favorire il miglioramento di Salerno è soprattutto il settore turistico, che la posiziona al 29esimo posto, la sanità al 43esimo posto, la sicurezza sociale 46esima posizione. A livello nazionale il podio va, rispettivamente, alle province di Bolzano, Milano e Bologna. La coda della classifica è invece occupata da Taranto, preceduta da Crotone e Foggia. 

L’indagine si articola in nove dimensioni d’analisi: affari e lavoro, ambiente, istruzione e formazione, popolazione, reati e sicurezza, reddito e ricchezza, sicurezza sociale, sistema salute e, infine, turismo, intrattenimento e cultura, che hanno permesso di indagare in maniera approfondita i diversi aspetti relativi alla qualità della vita a livello locale. 

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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Una risposta

  1. Giuseppe 16/11/2026

    Aver scalato qualche posto in classifica può di per sé non rappresentare per forza un miglioramento se ciò è dovuto al peggioramento delle altre province

    Rispondi

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