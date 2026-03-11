Qualità del mare, Cetara eccellenza della Costiera Amalfitana. La soddisfazione del sindaco Della Monica

Classificazione della qualità del mare, Cetara ancora eccellenza della Costiera Amalfitana.
Il piccolo borgo della Costiera Amalfitana si distingue tra i comuni della Regione Campania per l’attenzione riservata allo specchio di mare antistante la baia. Anche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti. Abbiamo commentato con il sindaco Fortunato Della Monica
Ascolta
Della Monica su Cetara
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.