Qualità del mare, Cetara eccellenza della Costiera Amalfitana. La soddisfazione del sindaco Della Monica

11/03/2026 Attualità, Economia, Politica, Primo Piano Nessun commento
Classificazione della qualità del mare, Cetara ancora eccellenza della Costiera Amalfitana.
Il piccolo borgo della Costiera Amalfitana si distingue tra i comuni della Regione Campania per l’attenzione riservata allo specchio di mare antistante la baia. Anche per il 2026 Cetara si attesta tra i comuni della Campania con il mare più pulito. La conferma arriva dalla Delibera di Giunta Regionale della Campania n. 42 del 19 febbraio 2026, che ha approvato la classificazione della qualità delle acque per la stagione balneare 2026, a seguito delle analisi effettuate dagli enti competenti. Abbiamo commentato con il sindaco Fortunato Della Monica 
Ascolta
Della Monica su Cetara
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

