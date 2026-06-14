Quale futuro per le aree interne? Una riflessione con il consigliere provinciale Elio Guadagno

14/06/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Parliamo di promozione del territorio, servizi e opportunità per i giovani nelle aree interne del territorio salernitano. 

Nostro ospite Elio Guadagno, consigliere provinciale con delega alla Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio
Ascolta
Elio Guadagno su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Vito Sansone

Classe 1979, inizio la mia avventura nel giornalismo quando non ho ancora compiuto 18 anni, nel 1996, grazie ad una serie di articoli per il quotidiano “Cronache del Mezzogiorno. Giornalista pubblicista da giugno 2003, la collaborazione con Radio Alfa inizia a maggio 2010 e da allora sono la voce dal Golfo di Policastro e dai comuni dell’entroterra del Bussento.

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