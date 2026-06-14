Quale futuro per le aree interne? Una riflessione con il consigliere provinciale Elio Guadagno

Parliamo di promozione del territorio, servizi e opportunità per i giovani nelle aree interne del territorio salernitano.
Nostro ospite Elio Guadagno, consigliere provinciale con delega alla Transizione Digitale – Promozione delle Aree Interne e del Territorio
Ascolta
Elio Guadagno su aree interne
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.