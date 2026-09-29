Punto nascite di Sapri. Proclamato lo stato di agitazione. A Radio Alfa il presidente del Comitato di Lotta, Luciano De Geronimo

Il Comitato di Lotta dell’Ospedale di Sapri ha proclamato lo stato di agitazione permanente per l’intero territorio, chiedendo la riapertura in piena sicurezza del Punto Nascita all’ospedale “Immacolata”.
La decisione fa seguito all’assemblea pubblica convocata il 23 settembre. La mobilitazione andrà avanti fino alla risoluzione definitiva della vicenda. “Se il Punto Nascita dovesse continuare a versare ancora nell’incertezza, non si esclude l’indizione di uno sciopero generale sulla Sanità di tutto il territorio cilentano”, avverte il Comitato di Lotta annunciando il blocco delle attività. Secondo quanto evidenziato, la chiusura del reparto non può più essere giustificata da ragioni tecniche o contabili legate al Piano di Rientro dal disavanzo sanitario, dal momento che la Campania è tornata a un regime di gestione ordinaria. Ne abbiamo parlato on diretta con il presidente del Comitato di Lotta, Luciano De Geronimo
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De Gironimo su comitato
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