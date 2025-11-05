Punto nascite di Sapri, oggi l’udienza al TAR. Il punto con Antonio Pisani del Comitato di Lotta

Punto nascite di Sapri, il territorio resta con il fiato sospeso in attesa della sentenza del TAR.
Nella giornata di ieri sono venuti alla luce 3 bambini, un maschietto Orhan e due bambine Vittoria e Mirea nel Punto nascite di Sapri; il giorno prima nello stesso reparto è nata Martina. Nonostante questo il futuro del Punto nascita di Sapri rimane appeso ad un filo. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il tanto atteso verdetto sul mantenimento della struttura. Questa mattina come previsto si è tenuta l’udienza dinanzi al Tar della Campania. Ora si resta con il fiato sospeso in attesa. Molto probabilmente domani si conosceranno le decisioni del tribunale amministrativo e dunque la sorte del punto nascita di Sapri. Ne abbiamo parlato con il portavoce del Comitato di Lotta Ospedale di Sapri, Antonio Pisani
Pisani su TAR
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione.
