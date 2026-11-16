Punto nascite di Sapri, non deve chiudere. L’appello di Gina Molinaro, Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro

Il direttore generale dell’ASL Salerno ha firmato l’atto che sospende la chiusura del Punto Nascita di Sapri e dispone la prosecuzione a pieno regime delle sue attività.
Nel frattempo il comitato di cittadini, amministratori e politici si è dato appuntamento in Comune per elaborare nuove strategie a tutela del presidio, partendo da un presupposto chiaro: la risoluzione è in mano alla politica, a partire da quella regionale. Intanto in difesa del Punto Nascita arrivano due prese di posizione nette: quella di Confesercenti e quella de “Le Donne del Vallo di Diano”. Due voci diverse, un unico messaggio: la sospensione non basta, serve una deroga definitiva. Confesercenti Provinciale Salerno e Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro, attraverso il loro presidenti Raffaele Esposito e Gina Molinaro: hanno trasmesso una nota ufficiale ad ASL e Regione per chiedere l’attivazione immediata della deroga prevista per le aree disagiate e l’apertura urgente di un tavolo di confronto. Ne abbiamo parlato in diretta con Gina Molinaro di Confesercenti Sapri-Golfo di Policastro
Molinaro su punto nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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