Punto nascite di Sapri, la lotta continua. A Radio Alfa il presidente del Comitato, Luciano De Geronimo

Punto nascite di Sapri, la lotta continua. Il punto con il presidente del Comitato, Luciano De Geronimo.
Nella giornata di ieri, mercoledì 14 ottobre 2026, presso la Sala “Caduti di Nassiriya” presso il Consiglio regionale della Campania, si è tenuta una riunione del Comitato dei Sindaci del Golfo di Policastro, sul tema della delicata vicenda del Punto Nascita di Sapri e, più in generale, sul futuro dell’assistenza sanitaria nel Golfo di Policastro. All’incontro hanno partecipato il Sindaco del territorio e i Consiglieri regionali Andrea Volpe (PSI), Giovanni Maria Cuofano, Franco Picarone e Corrado Matera. Al centro del confronto, le possibili iniziative istituzionali e amministrative da intraprendere a seguito della sentenza del TAR. A Napoli anche i rappresentanti del Comitato di Lotta, con il presidente Luciano De Geronimo che abbiamo sentito in diretta
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De Geronimo su punto nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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