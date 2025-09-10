Punto nascita di Sapri, un nuova manifestazione di protesta. Il punto con il comitato di lotta in difesa dell’ospedale

10/09/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento

“C’è silenzio al Nido. Facciamo rumore per il Punto Nascita”.  È quanto è scritto sul manifesto che annuncia una nuova protesta, questa mattina alle 10:30, presso l’ospedale di Sapri contro la chiusura del punto nascita. “Partecipate tutti, al nido non ci sono bambini, non si sente niente, è terribile”, scrive il Comitato di Lotta che invita a partecipare in massa e a manifestare con le future mamme del Golfo di Policastro. 

Dal primo settembre, è entrata in vigore la delibera di Giunta regionale che chiude il punto nascite e lascia solo le urgenze ostetriche. Le partorienti devono rivolgersi al San Luca di Vallo della Lucania.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro Promozione

In attesa della manifestazione, ne abbiamo parlato in diretta, alle 9, con Luciano De Geronimo, presidente del Comitato di Lotta in difesa dell’ospedale di Sapri.
Ascolta
Luciano Geronimo su protesta punto nascitaIl file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

Notizie correlate

Lascia un Commento