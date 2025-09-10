Punto nascita di Sapri, un nuova manifestazione di protesta. Il punto con il comitato di lotta in difesa dell’ospedale

“C’è silenzio al Nido. Facciamo rumore per il Punto Nascita”. È quanto è scritto sul manifesto che annuncia una nuova protesta, questa mattina alle 10:30, presso l’ospedale di Sapri contro la chiusura del punto nascita. “Partecipate tutti, al nido non ci sono bambini, non si sente niente, è terribile”, scrive il Comitato di Lotta che invita a partecipare in massa e a manifestare con le future mamme del Golfo di Policastro.
Dal primo settembre, è entrata in vigore la delibera di Giunta regionale che chiude il punto nascite e lascia solo le urgenze ostetriche. Le partorienti devono rivolgersi al San Luca di Vallo della Lucania.
In attesa della manifestazione, ne abbiamo parlato in diretta, alle 9, con Luciano De Geronimo, presidente del Comitato di Lotta in difesa dell’ospedale di Sapri.
