Punto Nascita di Sapri: grave posizione del Ministero della Salute. A Radio Alfa il sindaco Borrelli

Punto Nascita di Sapri: grave posizione del Ministero della Salute. La protesta dei sindaci.
A pochi giorni dall’udienza del 5 novembre, decisiva per il futuro del Punto Nascita dell’Ospedale di Sapri, il Ministero della Salute ha espresso parere contrario alla richiesta di deroga avanzata dalla Regione Campania, definendo “inaccettabile” il mantenimento dei punti nascita sottosoglia.
Si tratta di una posizione grave e penalizzante per le comunità del Golfo di Policastro, che da anni chiedono soltanto il riconoscimento di un diritto fondamentale: quello alla salute e alla sicurezza delle madri e dei bambini. Dura presa di posizione sulla questione da parte del sindaco di Vibonati, Manuel Borrelli, intervenuto oggi in diretta su Radio Alfa
Ascolta
Borrelli su punto nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.