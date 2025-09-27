Punto Nascita chiusi negli ospedali campani, presentata richiesta di deroga. Il punto con Franco Picarone

27/09/2025 Attualità, Cronaca, Politica, Primo Piano Nessun commento
L’annosa questione dei Punto Nascita chiusi negli Ospedali della Campania sembra sia arrivata a una svolta positiva.

È stata infatti presentata dalla Regione Campania al Ministero di competenza la richiesta di deroga per mantenere aperto il Punto Nascita di Sapri, insieme a quelli di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese ed anche Polla. La notizia è stata confermata dal Presidente della Commissione bilancio, in Consiglio regionale, Franco Picarone, oggi in diretta su Radio Alfa
