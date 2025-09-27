Punto Nascita chiusi negli ospedali campani, presentata richiesta di deroga. Il punto con Franco Picarone

L’annosa questione dei Punto Nascita chiusi negli Ospedali della Campania sembra sia arrivata a una svolta positiva.
È stata infatti presentata dalla Regione Campania al Ministero di competenza la richiesta di deroga per mantenere aperto il Punto Nascita di Sapri, insieme a quelli di Sessa Aurunca, Piedimonte Matese ed anche Polla. La notizia è stata confermata dal Presidente della Commissione bilancio, in Consiglio regionale, Franco Picarone, oggi in diretta su Radio Alfa
Ascolta
Picarone su punti nascita
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.