La Giunta regionale della Campania ha approvato la delibera relativa al piano “Gravidanza protetta e parto sicuro”, il primo atto di indirizzo della Regione per una riorganizzazione complessiva della rete dei punti nascita, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza delle donne e dei neonati, migliorare la qualità dell’assistenza e garantire un’offerta sanitaria più equilibrata sul territorio regionale.
La ricognizione interesserà tutte le 49 strutture pubbliche e private che saranno valutate secondo criteri uniformi. Tra le priorità di intervento individuate dall’atto di indirizzo: il rafforzamento della rete pubblica, in una regione caratterizzata da una presenza del privato significativamente superiore alla media nazionale; la revisione degli accreditamenti, attraverso la verifica entro 90 giorni dei requisiti di tutte le strutture; la riqualificazione dei punti nascita pubblici attraverso il miglioramento e il potenziamento dell’offerta assistenziale, a cominciare dalla partoanalgesia. La proposta del primo Percorso Nascita regionale sarà elaborata entro 6 mesi, con l’obiettivo di definire un quadro organico di riferimento per l’intero sistema.
Per quanto riguarda i punti nascita di Sapri, Sessa Aurunca e Piedimonte Matese, ogni ulteriore valutazione, comprese eventuali richieste di deroga, sarà effettuata sulla base degli esiti delle verifiche previste dal provvedimento. Per ora non si chiudono in attesa dell’esito della ricognizione.
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