Punti nascita, il Golfo di Policastro pronto allo sciopero generale. Il punto con Luciano De Geronimo, del comitato di lotta

Punti nascita, il Golfo di Policastro pronto allo sciopero generale.
La Regione Campania si è riservata ulteriori approfondimenti sul futuro del Punto nascita dell’ospedale di Sapri dopo l’incontro di ieri a Palazzo Santa Lucia, tra il governatore Roberto Fico e i sindaci dei territori interessati dalla riorganizzazione dei servizi. Il tavolo sarà riconvocato nei prossimi giorni. Sono ore di attesa per il Golfo di Policastro e i comuni limitrofi, che chiedono la salvaguardia del reparto. Il sindaco di Sapri, Antonio Gentile, ha ribadito che qualsiasi soluzione dovrà partire dal mantenimento in attività del Punto nascita, tenendo conto delle caratteristiche geografiche del territorio, delle difficoltà di collegamento e dei tempi di percorrenza verso altri presidi ospedalieri. Chiede alla Regione una posizione chiara Luciano De Geronimo, presidente del comitato di lotta: “Se entro la fine della settimana non arriveranno risposte concrete, sarà proclamato uno sciopero generale nel Golfo di Policastro” ha annunciato Luciano De Geronimo, intervenuto in diretta su Radio Alfa
De Geronimo su punto nascite
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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