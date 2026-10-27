Punti nascita, come salvarli. Ne parliamo con il membro della Commissione Sanità, Franco Picarone

Punti nascita, Fico incontra i territori il 2 novembre. Il punto con il Consigliere regionale, membro della Commissione Sanità, Franco Picarone.
Non solo i sindaci, ma anche i comitati civici dei territori di Piedimonte Matese, Sessa Aurunca e Sapri hanno trasmesso un’istanza congiunta al presidente della Regione Campania, Roberto Fico, chiedendo un incontro istituzionale urgente sulla questione punti nascita.
Intanto da palazzo Santa Lucia arriva la conferma di aver fissato per il 2 novembre 2026 l’incontro con i rappresentanti dei territori sulla questione. Al centro della convocazione vi è la definizione delle prospettive per i punti nascita dei presidi ospedalieri afferenti ai tre comuni campani, con l’obiettivo di garantire la continuità e la sicurezza dell’assistenza materno-neonatale. Tuttavia, al momento non convince l’atteggiamento assunto dalla Regione sulla necessità di adottare una deroga urgente per salvare i punti nascita che tra poche ore rischiano la chiusura. Ne abbiamo parlato con il Consigliere regionale, membro della Commissione Sanità, Franco Picarone
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Picarone su punti nascita
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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