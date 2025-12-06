Pugilato, al salernitano Francesco De Rosa il titolo europeo EBU Silver 2025 Supergallo

Il pugile salernitano Francesco De Rosa ha conquistato il titolo europeo EBU Silver 2025 nella categoria Supergallo. Ieri sera, ha battuto il campione EBU Silver dei Supergallo Geram Eloyan.
L’arbitro ha fermato il match per KO a un minuto dalla fine della decima ripresa. Con un record in ascesa di 12 vittorie, 8 per KO, il giovane boxer entra di diritto nell’olimpo della boxe europea. De Rosa, 28 anni, si è formato nella Pugilistica Salernitana, guidata dal presidente Enzo Santulli.
