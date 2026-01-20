Psicologo di base in Campania, al via il terzo anno di attività. Il bilancio con la dott.ssa Grandinetti (Asl Sa)

Si è tenuta in questi giorni la prima riunione del nuovo anno, il terzo di attività degli Psicologi di Base operanti sul territorio salernitano. L’incontro, moderato dal Direttore del Dipartimento delle Dipendenze Antonietta Grandinetti e dal Direttore del Dipartimento di Salute Mentale Giulio Corrivetti, è stato un momento di confronto e feedback con gli psicologi interessati, nella volontà di definire le nuove linee guida per l’anno corrente al fine di ottimizzare e personalizzare il servizio sulla base delle esigenze riscontrate.
Il servizio di Psicologo di Base è gratuito e accessibile tramite impegnativa del medico curante, per supporto psicologico di primo livello a tutte le età. Ne abbiamo parlato in diretta questa mattina con la dottoressa Grandinetti.
Antonietta Grandinetti su terzo anno psicologo di base
