Psico-oncologia in Campania, il via libera del Consiglio regionale e la soddisfazione dell’Ordine degli psicologi

“L’approvazione del testo unificato per l’adeguamento e il potenziamento strutturale dei servizi di psico-oncologia all’interno del sistema sanitario campano rappresenta un passo fondamentale verso la valorizzazione e l’integrazione dell’assistenza psicologica nella rete di cura oncologica”. Così il presidente dell’Ordine degli Psicologi della Campania, Armando Cozzuto, commentando l’approvazione all’unanimità il testo unificato su ‘Disposizioni per l’istituzione, il potenziamento e l’integrazione dei servizi di assistenza psicologica ai pazienti oncologici e onco-ematologici’.
Il presidente ricorda che l’Ordine ha sostenuto sin dalle prime fasi questa proposta e ha lavorato, in sinergia con il Consiglio regionale e con le commissioni competenti, per far sì che la Campania fosse ancora una volta all’avanguardia in Italia per l’assistenza psicologica.
Con l’ok del Consiglio regionale viene formalmente riconosciuto oggi ad ogni paziente oncologico il diritto ad accedere alle cure psico-oncologiche e viene integrata la rete oncologica, con la presenza obbligatoria di almeno uno psicoterapeuta esperto in psico-oncologia nelle Unità Operative di Oncologia regionali. Sarà possibile offrire un supporto completo che insieme ai pazienti coinvolga anche familiari, caregivers ed equipe sanitarie.
Il testo legislativo prevede inoltre la formazione specialistica del personale, l’attivazione di modelli organizzativi integrati e l’istituzione di un Osservatorio regionale permanente per monitorare l’efficacia delle politiche in materia.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.