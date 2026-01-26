Provò a strangolare la sua ex, arrestato 47enne a Moio della Civitella

26/01/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Un 47enne di Moio della Civitella è stato posto ai domiciliari dai Carabinieri della Stazione di Vallo della Lucania.

L’uomo è indagato per maltrattamenti contro familiari e conviventi, lesioni aggravate e tentata rapina ai danni dell’ex compagna. Le indagini sono partite dopo l’intervento delle forze dell’ordine presso l’abitazione della coppia,  nella notte del 31 dicembre 2025.

In quell’occasione, secondo gli accertamenti investigativi, l’uomo avrebbe aggredito fisicamente la donna, provando perfino a strangolarla, stringendole le mani al collo, per poi sottrarle il telefono cellulare.

