Provincia di Salerno partner del progetto Rural Connect finanziato dall’Unione Europea

La Provincia di Salerno è in prima linea nel progetto Rural Connect, finanziato dall’Unione Europea col programma CERV, che mira a collegare il contesto rurale con le politiche europee, migliorando la partecipazione civica, contrastando lo spopolamento e promuovendo lo sviluppo sostenibile.

Nell’ambito dell’iniziativa i consiglieri provinciali Elio Guadagno e Michele Ciliberti, in rappresentanza della Provincia di Salerno, che è partner di progetto, sono stati a Zaorejas, nella provincia spagnola di Guadalajara, per la sessione di apertura delle attività. 

A luglio saranno presenti sul territorio provinciale i partner del progetto, provenienti dall’Irlanda, dalla Romania, dal Lussemburgo e della Spagna, che incontreranno associazioni, professionisti, imprese e istituzioni, con i quali si promuoverà lo scambio di buone pratiche tra zone rurali europee, partendo dall’analisi delle criticità, delle capacità e dei bisogni. 

Elio Guadagno è stato ospite a Radio Alfa. 

elio guadagno su rural connect
