Prove Invalsi, gli studenti di Salerno guadagnano punti e superano Napoli

La provincia di Salerno compie un passo in avanti significativo nelle prove Invalsi 2025, confermando un trend di crescita che trova solide radici negli investimenti del Ministero dell’Istruzione e del Merito. L’Agenda Sud, voluta dal ministro Giuseppe Valditara, ha rappresentato la leva capace di invertire la rotta.
Alla scuola primaria salernitana i progressi sono evidenti. In seconda elementare, più di due alunni su tre raggiungono il livello base in Italiano, con un incremento di due punti percentuali rispetto al 2024.
Nella scuola media il quadro si fa più articolato. In terza classe, gli studenti mostrano ancora margini ampi di recupero, ma i progressi ci sono: in Italiano si guadagnano quattro punti percentuali e in Matematica tre rispetto al 2024. Ancora più incoraggianti sono i risultati delle lingue straniere: il 65% raggiunge il livello B1 nella lettura e il 60% si colloca tra A2 e B1 nell’ascolto di Inglese.
Alle superiori emerge il dato più forte. In Italiano il 58% degli studenti raggiunge il livello base, con un incremento di quattro punti rispetto all’anno scorso. In Matematica la percentuale si attesta al 41%, in lieve ma significativo aumento di due punti. Ed è qui che arriva il segnale simbolico: Salerno supera Napoli nei risultati di Italiano e Matematica, una novità storica che ribalta equilibri consolidati e rafforza la convinzione che il lavoro intrapreso stia dando frutti.
Determinante – come scrive il quotidiano Il Mattino – è stato l’impatto di Agenda Sud. Circa 80 scuole della provincia hanno già beneficiato di fondi straordinari da 150mila euro ciascuna, utilizzati per laboratori, tutoraggi, formazione dei docenti e coinvolgimento delle famiglie. Secondo i dati diffusi dal ministero, le scuole coinvolte hanno registrato progressi negli apprendimenti “due volte superiori” rispetto a quelle non finanziate. Il ministro Valditara ha annunciato una nuova tranche di risorse che interesserà 2.164 istituti del Mezzogiorno, con contributi proporzionati ai risultati Invalsi. Questa mattina, in diretta abbiamo fatto una riflessione con dati alla mano insieme al collega del Mattino di Salerno, Gianluca Sollazzo.
