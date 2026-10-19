Proteste contro il caro carburanti. Il mondo agricolo al collasso. Il punto con Angela Pisacane di Copagri

Il Mezzogiorno d’Italia continua ad essere bloccato dalla protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti.
La mobilitazione, che vede presidi territoriali tra Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sicilia, sta comportando una serie di disagi che investono molti degli aspetti della vita dei cittadini. La protesta vede in prima linea anche il mondo agricolo, sull’orlo del collasso. L’aumento dei costi di carburanti, energia, fertilizzanti e prodotti fitosanitari, gli effetti dei cambiamenti climatici, la volatilità dei mercati e la crescente difficoltà di ottenere prezzi remunerativi stanno mettendo a rischio la tenuta economica di migliaia di imprese. A pagare il prezzo più alto sono gli agricoltori, stretti tra costi di produzione sempre più elevati e prezzi di vendita spesso insufficienti a garantire la copertura delle spese. Una richiesta urgente di misure straordinarie è stata avanzata dalla Copagri, per voce della presidente regionale Angela Pisacane, oggi nostra ospite in diretta
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Pisacane su crisi agricoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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