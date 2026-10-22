Proteste contro caro gasolio, in piazza a Battipaglia anche gli agricoltori. La loro voce

Una delegazione di Altragricoltura Campania oggi incontrerà il presidente della regione Roberto Fico a Napoli, intorno alle 13. La delegazione, espressione dei presidi in manifestazione, presenterà al presidente Fico il documento e le proposte alla regione Campania per affrontare la terribile crisi che sta colpendo le piccole e medie imprese del comparto agroalimentare”.
Intanto ieri sera, Altragricoltura ha fatto sapere di aver ricevuto una comunicazione dalla Questura di Salerno che gli ha vietato il corteo di trattori da Battipaglia a Salerno. L’associazione ha deciso comunque di mantenere e rafforzare i presidi alla Rotonda di Battipaglia. Al presidio degli agricoltori Alessandro Mazzaro che è intervenuto in diretta con l’imprenditore agricolo Damiano Di Benedetto.
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Mazzaro con agricoltore
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