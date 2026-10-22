Proteste autotrasporto, scarseggiano carburanti e cibo. Sos agricoltura. Il Punto con Il Mattino di Salerno

Non si ferma la protesta degli autotrasportatori in Campania. Presidi dei tir lungo la A30 Caserta-Salerno e anche in vari svincoli della A2. Come comunicato dal Viminale, anche in Campania, presso le aree presidiate dagli autotrasportatori, ieri è scattata un’operazione della Polizia per l’identificazione dei manifestanti in vista della graduale liberazione delle aree.
La protesta sta provocando criticità nell’approvvigionamento dei carburanti. Criticità anche nell’approvvigionamento del cibo e non solo nella grande distribuzione dove, ormai, gli scaffali sono vuoti. Sospesa, in molti comuni, anche l’attività di raccolta differenziata dei rifiuti per la chiusura delle isole ecologiche.
Questa mattina, abbiamo fatto il punto con la collega del Mattino di Salerno, Brigida Vicinanza.
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Brigida Vicinanza su proteste tir e conseguenze
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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