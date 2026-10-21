Proteste autotrasportatori, critico sulle modalità e i tempi l’imprenditore Giuseppe Curcio, presidente di Astre Italia

Critico sulle modalità della protesta degli autottrasportatori l’imprendiotre del settore Giuseppe Curcio, Ceo di una importante azienda di trasporti e logisitca con sede a Polla e sedi operative anche al Nord Italia. Curcio, presidente di Astre Italia e vice presidente di Astre Europa, cooperativa di piccole e medie imprese del settore.
Curcio ritiene che si poteva attendere ancora qualche settimana l’erogazione dei fondi da parte del governo e poi protestare fermando i mezzi nelel aziende e non per strada, ottenendo lo stesso risultato, senza creare disagi ai lavoratori. Curcio è intervenuto in diretta mentre la mobilitazione degli autotrasportatori in Campania va avanti.
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Giuseppe Curcio su proteste autotrasportatori
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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