Protesta Tir, grido d’allarme dei florovivaisti campani per il ponte di Ognissanti. Il punto con Vincenzo Malafronte

Grido d’allarme di Vincenzo Malafronte, presidente del consorzio produttori florovivaisti campani:”Se entro tre/quattro giorni non dovesse sbloccarsi la situazione, i fiori destinati al ponte di Ognissanti finiranno al macero”.
Malafronte, intervenuto questa mattina in diretta, ha precisato che la protesta degli autotrasportatori è anche la loro, “il gasolio dei camion è lo stesso che muove i nostri trattori e scalda le nostre serre, gli agricoltori pagano lo stesso conto degli autotrasportatori”. I florovivaisti per questo chiedono con loro risposte immediate. “Per noi – afferma Malafronte – il tempo non si misura in settimane, si misura in giorni”. Il presidente del consorzio produttori florovivaisti campani, ricorda anche che il ponte di Ognissanti vale, da solo, circa un quinto del fatturato delle aziende.
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Vincenzo Malafronte su problemi florovivaisti
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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