Protesta rumorosa all’alba al carcere di Fuorni, nel pomeriggio la visita dei Radicali

21/02/2026 Attualità Nessun commento
Una rumorosa protesta all’alba al carcere di Fuorni a Salerno ha svegliato i residenti. I detenuti hanno battuto e urlato in coro dalle celle. Non si conoscono le ragioni, ma probabilmente è stato un modo per denunciare il problema del sovraffollamento dell’istituto penitenziario. La situazione viene monitorata dalle autorità competenti.

In merito alla protesta rumorosa al carcere di Salerno, Donato Salzano segretario dell’associazione radicale Maurizio Provenza, ha detto che “è la voce dei Tortora ignoti. La battitura è perché la Comunità Penitenziaria di Fuorni subisce da troppo, tanto tempo, la tortura di trattamenti inumani e degradanti in una condizione di sovraffollamento oltremodo non più sopportabile”. Salzano ha annunciato che l’Amministrazione Penitenziaria ha autorizzato ad una delegazione dei Radicali l’ingresso a Fuorni oggi alle 14:30. 

