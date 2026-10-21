Protesta autotrasporto, la Campania si ferma e scarseggia la merce nei supermercati e il carburante ai distributori. Il punto con Andrea Pellegrino

La protesta dei tir continua in Campania. Mentre in diverse parti d’Italia, gli autotrasportatori rimuovono i blocchi dopo l’incontro di ieri pomeriggio a Milano con il Ministro dei Trasporti Salvini, in Campania tutto resta come era. Permangono dunque i presidi dei camion ai caselli delle principali arterie autostradali, come l’A30 Caserta-Salerno, la A2, e l’A1 Milano-Napoli, e nei principali snodi della logistica.Il permanere del blocco comporta che nei prossimi giorni gli scaffali dei supermercati continueranno a svuotarsi, come già sta avvenendo dallo scorso fine settimana.
La decisione sulla prosecuzione della mobilitazione spetterà ai singoli presidi. Il prossimo confronto con il governo è previsto per il 27 ottobre. Questa mattina, abbiamo fatto una ulteriore riflessione e un punto sulla protesta con il collega Andrea Pellegrino, direttore de L’Ora della Sera.
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Andrea Pellegrino su protesta Tir
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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