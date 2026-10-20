Protesta autotrasportatori in Campania, gli effetti sull’agroalimentare già alle prese con il caro energia. Il punto con Mariano Rago

20/10/2026 Attualità, Primo Piano Nessun commento
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Il presidente Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, Mariano Rago, interviene sulle proteste ricordando che le difficoltà nei trasporti colpiscono aziende già provate dai rincari e dal clima.

“Comprendiamo le ragioni della protesta, ma occorre garantire il passaggio dei prodotti deperibili. Frutta, verdura e ortaggi seguono i tempi della natura: quando arriva il momento della raccolta, non si può aspettare che ripartano i trasporti. Per le produzioni a foglia, particolarmente delicate, ritardare la raccolta può compromettere rapidamente qualità e commerciabilità, fino a perdere la produzione. Anche il pescato deve raggiungere rapidamente i mercati. Il fermo dei trasporti può così vanificare mesi di lavoro e investimenti, lasciando alle imprese tutti i costi sostenuti”, così Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania. Mariano Rago, questa mattina, è intervenuto in diretta. 

Nola Ferramenta Sala Consilina Salerno Colleferro

Ascolta
MAriano Rago su effetti protesta tir
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Pino D'Elia

La radio è stata da sempre la mia passione iniziando l'esperienza da giovanissimo con un programma su una piccola radio del mio paese. È diventato il mio lavoro quando sono approdato a Radio Alfa nel 1991. Giornalista professionista dal 2010, conduco programmi di informazione e approfondimento. Nel tempo libero amo scoprire posti nuovi soprattutto piccoli borghi da fotografare. Amo le commedie teatrali e i documentari sulla natura e la scienza.

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