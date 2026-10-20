Protesta autotrasportatori in Campania, gli effetti sull’agroalimentare già alle prese con il caro energia. Il punto con Mariano Rago

Il presidente Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania, Mariano Rago, interviene sulle proteste ricordando che le difficoltà nei trasporti colpiscono aziende già provate dai rincari e dal clima.
“Comprendiamo le ragioni della protesta, ma occorre garantire il passaggio dei prodotti deperibili. Frutta, verdura e ortaggi seguono i tempi della natura: quando arriva il momento della raccolta, non si può aspettare che ripartano i trasporti. Per le produzioni a foglia, particolarmente delicate, ritardare la raccolta può compromettere rapidamente qualità e commerciabilità, fino a perdere la produzione. Anche il pescato deve raggiungere rapidamente i mercati. Il fermo dei trasporti può così vanificare mesi di lavoro e investimenti, lasciando alle imprese tutti i costi sostenuti”, così Confcooperative Agroalimentare e Pesca Campania. Mariano Rago, questa mattina, è intervenuto in diretta.
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MAriano Rago su effetti protesta tir
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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