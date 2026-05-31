Prosegue con successo la Festa del Pescato di Paranza a Castellabate. Le interviste ai protagonisti

A Castellabate prosegue, con grande successo, la 15ª edizione della Festa del Pescato di Paranza, in programma fino a domani, Lunedì 1° Giugno, a Villa Matarazzo, nella frazione di Santa Maria.
La manifestazione è organizzata dall’Associazione Punta Tresino.
Ieri boom di presenze per la prima giornata. Oggi numeri incredibili con 20 pullman arrivati per degustare il pescato locale (triglie, calamari, gamberi e totani) immerso nella maxi padella, simbolo della manifestazione. Non mancano primi piatti, panuozzi, panini, stand gastronomici, pietanze più leggere come la fresella con pomodorini e i dolci tipici cilentani. Da quest’anno anche proposte gluten free.
In diretta con Antonio Vuolo, Giovanni pisciottano, presidente dell’Associazione Punta Tresino, una turista e Tonino Verdina della Pro Loco Camogli
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Festa del Pescato di Paranza
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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