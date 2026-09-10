Prorogato il bando per l’insediamento dei giovani agricoltori. Il punto con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Serluca

Un premio a fondo perduto (fino a 50.000€) per favorire l’avvio di nuove imprese agricole in Campania. Arriva la proroga al bando per l’insediamento giovani agricoltori.
La Regione Campania con decreto dirigenziale n. 363 del 09/09/2026 ha prorogato il termine di presentazione delle domande di sostegno a valere sull’intervento SRE01 (insediamento giovani agricoltori) del CSR Campania 2023/2027. Il nuovo termine di scadenza è fissato alle ore 16:00 del 30 settembre 2026, confermando quant’altro previsto dal bando approvato con DRD n. 256 del 03/07/2026. Un’opportunità per giovani tra i 18 e i 41 anni non compiuti che si insediano per la prima volta come capo-azienda. Ne abbiamo parlato in diretta con l’assessore all’Agricoltura della Regione Campania, Maria Carmela Serluca
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Serluca su giovani e agicoltura
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
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