Propaganda estremista e detenzione di materiale pericoloso, giovane salernitano indagato dalla Procura di Salerno

Un’operazione condotta questa mattina dai carabinieri del Ros in provincia di Salerno ha portato all’esecuzione di una misura cautelare nei confronti di un ragazzo di 25 anni. Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari su richiesta della Procura di Salerno attraverso la sezione dedicata ai reati di terrorismo. L’indagato, un cittadino italiano, è accusato di propaganda estremista e detenzione di materiale pericoloso.
Il quadro indiziario a carico del 25enne comprende il reato di apologia del fascismo e del nazionalsocialismo. Al giovane viene inoltre contestata la propaganda di idee basate sulla superiorità razziale e sull’antisemitismo diffusa tramite diverse piattaforme telematiche. Gli approfondimenti sui dispositivi in uso al ragazzo hanno rivelato la presenza di file contenenti istruzioni dettagliate per la realizzazione manuale di armi da fuoco, sostanze velenose, esplosivi chimici e nozioni per strategie di guerriglia.
L’inchiesta è nata da un monitoraggio della rete eseguito dalla Sezione Anticrimine del Raggruppamento Operativo Speciale (ROS) dei Carabinieri di Salerno. Gli investigatori sono riusciti a documentare la gestione diretta da parte dell’indagato di varie community online ad accesso riservato. All’interno di questi spazi digitali venivano promosse iniziative dirette a incitare la discriminazione per motivi etnici, razziali e religiosi.
Dalle verifiche sui dati informatici è emersa l’intenzione del giovane di spostarsi fuori dai confini nazionali per aderire a un’organizzazione neonazista estera inclusa negli elenchi internazionali dei gruppi con finalità eversive. Per scongiurare il pericolo di reiterazione delle condotte e il possibile allontanamento dall’Italia, il GIP ha disposto l’obbligo di presentazione quotidiana alla Polizia Giudiziaria nei confronti del 25enne salernitano.
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