Un vero Pronto Soccorso per l’ospedale di Agropoli, lo chiede il sindacato numeri alla mano

I numeri, anche quelli più recenti, con forza dimostrano quanto sia indispensabile per il territorio la presenza di un ospedale ad Agropoli dotato di un vero Pronto soccorso: nel 2024, pur essendo privo di un pronto soccorso riconosciuto e operando senza anestesista e cardiologo h24, il presidio di Agropoli, al punto di primo soccorso, ha registrato poco meno di 12mila accessi, di cui 19 codici rossi e 1.200 codici gialli, effettuando 414 ricoveri con la sola Medicina Generale attiva e ben 200 trasferimenti verso altri ospedali per l’assenza di altri reparti.
I dati del 2025, aggiornati al 19 agosto, confermano questo andamento: l’ospedale di Agropoli ha registrato 7.730 accessi, con 4 codici rossi, 870 codici gialli, 240 ricoveri e 85 trasferimenti. I dati sono stati resi noti dalla Funzione Pubblica Cgil Salerno che torna sulla questione dopo il successo della manifestazione pubblica al fianco dei cittadini dello scorso 8 agosto per chiedere un vero Pronto Soccorso.
Già al momento dell’approvazione dell’Atto Aziendale dell’Asl Salerno nel 2024, il sindacato aveva espresso con chiarezza la propria contrarietà a un’impostazione che ha di fatto escluso Agropoli dalla rete dell’emergenza, lasciando come riferimento principale quello di Vallo della Lucania, troppo distante e non sempre raggiungibile in tempi compatibili con la gestione delle urgenze. La FP CGIL Salerno continua a ritenere fondamentale anche la valorizzazione dell’identità sanitaria dell’ospedale di Agropoli, con i 60 posti letto previsti per la riabilitazione, la medicina della fragilità e un centro ambulatoriale oncologico.
