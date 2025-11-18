Pronto soccorso di Agropoli verso la riapertura, l’Asl modifica l’atto aziendale. Antonio Capezzuto (FP-Cgil) spiega l’iniziativa

Verso la riapertura il pronto soccorso dell’Ospedale di Agropoli. L’ASL Salerno, ieri, ha trasmesso ai sindaci e alle organizzazioni sindacali la proposta di modifica dell’atto aziendale che riguarda il Presidio Ospedaliero di Agropoli, segnando un passaggio atteso da anni e frutto delle battaglie portate avanti con determinazione dai cittadini e dal sindacato, culminate anche con la recente assemblea pubblica presso il presidio.
La novità più significativa riguarda la definizione di Agropoli come presidio ospedaliero in zona disagiata, dotato di un pronto soccorso. E’ quanto ha anticipato con una nota la Funzione Pubblica Cgil di Salerno secondo cui si tratta di un riconoscimento importante, che restituisce al territorio una funzione essenziale per la tutela della salute dei cittadini, rafforzando l’offerta di emergenza-urgenza, confermando la vocazione riabilitativa del presidio con posti letto dedicati ai pazienti fragili e servizi ambulatoriali di rilievo.
Il sindacato assicura vigilanza affinché non sia una manovra pre elettorale e quanto previsto venga rapidamente tradotto in servizi effettivamente operativi, a beneficio dell’intero territorio cilentano, in totale sicurezza per i cittadini e gli operatori sanitari. Questa mattina abbiamo approfondito l’argomento con il segretario generale della Funzione Pubblica Cgil di Salerno, Antonio Capezzuto.
Ascolta
Antonio Capezzuto su riapertura pronto soccorso Agropoli
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.