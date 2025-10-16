Pronto Soccorso di Agropoli, la FP CGIL Salerno chiede chiarezza. Il punto con il segretario Capezzuto

Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agropoli, la FP CGIL Salerno chiede chiarezza.
In una nota indirizzata al Direttore Generale dell’ASL Salerno, ing. Gennaro Sosto, e per conoscenza alla deputazione regionale e ai sindaci del territorio, la FP CGIL Salerno ritorna sulla questione Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agropoli.
Il segretario generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto, precisa che: “Dopo aver evidenziato i numeri reali degli accessi al Pronto Soccorso dell’Ospedale di Agropoli abbiamo accolto con favore l’impegno del Direttore Generale dell’ASL Salerno – assunto lo scorso 26 agosto dinanzi al consiglio comunale agropolese convocato ad hoc – di rimodulare l’atto aziendale prevedendo l’istituzionalizzazione del Pronto Soccorso (PS) nel breve termine e la riapertura immediata del Punto di Primo Intervento (PPI). Ma è ora che si agisca di conseguenza, attuando quanto promesso, e ristrutturando i servizi del Pronto Soccorso in maniera più sicura per pazienti e operatori, rendendolo, dunque, più attrattivo come sede di lavoro. Abbiamo ospitato in diretta il segretario generale della FP CGIL Salerno, Antonio Capezzuto
