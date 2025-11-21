E’ pronto il nuovo numero di “Diversamente Liberi”, la rivista realizzata nel carcere di Eboli, per iniziativa dell’associazione “Mi girano le ruote onlus” presieduta da Vitina Maioriello.
A raccontare i contenuti del nuovo numero, e la propria esperienza nell’ambito della rivista, è Giovanni Cordì.
Ascolta
giovanni cordì
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.