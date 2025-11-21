Pronto il nuovo numero di Diversamente Liberi

21/11/2025 Attualità, Primo Piano Nessun commento
E’ pronto il nuovo numero di “Diversamente Liberi”, la rivista realizzata nel carcere di Eboli, per iniziativa dell’associazione “Mi girano le ruote onlus” presieduta da Vitina Maioriello.

A raccontare i contenuti del nuovo numero, e la propria esperienza nell’ambito della rivista, è Giovanni Cordì. 

Ascolta
giovanni cordì
