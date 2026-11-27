Il 1° dicembre verranno presentati a Vallo della Lucania i risultati della mappatura sulla continuità degli ecosistemi fluviali nel Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Sarà una di restituzione e confronto sul futuro dei fiumi del Parco. L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza.
Si è, infatti, concluso il lavoro di mappatura delle barriere fluviali realizzato nell’ambito del progetto Libero Iumo, condotto dal CIRF – Centro Italiano per la Riqualificazione Fluviale – in collaborazione con il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni. Una squadra di giovani professionisti cilentani nel corso dell’anno ha percorso estesamente i bacini idrografici di Calore, Mingardo, Lambro, Bussento, mappando le barriere fluviali presenti, incontrando e coinvolgendo comunità ed amministrazioni locali, per sensibilizzarli sull’importanza della continuità degli ecosistemi fluviali e il loro ripristino.
Sono state organizzate, inoltre, varie passeggiate conoscitive che hanno coinvolto decine di persone e permesso l’emersione di esperienze e voci di chi vive fiumi e torrenti cilentani, che hanno denunciato con preoccupazione una significativa rarefazione delle popolazioni di pesci rispetto ai decenni passati. I risultati di questo importante lavoro saranno presentati martedì 1° dicembre 2026, al Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità, in via Montesani a Vallo della Lucania.
L’incontro sarà l’occasione per condividere i dati raccolti e discutere le possibilità di ripristino della continuità fluviale in alcuni tratti dei corsi d’acqua analizzati. Le barriere, infatti, interrompono la connessione tra gli habitat e incidono sugli ecosistemi dei fiumi. A partire dai risultati della mappatura, la giornata aprirà un confronto sulle possibili strategie di intervento e cura del patrimonio fluviale del territorio.
Alla discussione saranno presenti i rappresentanti delle istituzioni e degli enti coinvolti nella tutela e nella gestione del territorio: Giuseppe Coccorullo, Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, la Regione Campania con l’assessora all’Ambiente avv. Claudia Pecoraro, Consac, Acquedotto Calore Lucano, il Consorzio di Bonifica di Paestum e sono invitate le amministrazioni locali interessate. L’invito è rivolto anche a tutta la comunità, chiamata a partecipare alla restituzione dei risultati e al confronto sugli impegni necessari per la tutela degli ecosistemi fluviali.
L’evento pubblico è patrocinato dal Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e finanziato dall’Open Rivers Programme, nell’ambito del progetto “Healing fragmented rivers: fostering dam removal in Cilento National Park, Italy”, conosciuto sul territorio come Libero Iumo.
L’ingresso è libero. Per informazione scrivere a liberoiumo@gmail.com
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