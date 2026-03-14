Progetto ALLIANCE alla ASL di Salerno, ne parliamo con il dott. Catello Califano dell’ospedale di Pagani

Progetto ALLIANCE alla ASL di Salerno, ottimi risultati dello studio per migliorare i percorsi di cura delle persone affette da Policitemia Vera.
Presentati i risultati del progetto: riduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore coordinamento tra reparti nella gestione del paziente affetto da policitemia Vera, malattia rara del sangue che richiede un monitoraggio regolare e una stretta collaborazione tra diverse figure cliniche. Abbiamo approfondito il tema con il dott. Catello Califano – Direttore dell’U.O. Ematologia all’ospedale di Pagani
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Califano su sanità
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