Progetto ALLIANCE alla ASL di Salerno, ne parliamo con il dott. Catello Califano dell’ospedale di Pagani

14/03/2026 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Eventi e appuntamenti a Salerno e provincia

Progetto ALLIANCE alla ASL di Salerno, ottimi risultati dello studio per migliorare i percorsi di cura delle persone affette da Policitemia Vera.

Presentati i risultati del progetto: riduzione dei tempi di invio allo specialista, meno prescrizioni inappropriate e maggiore coordinamento tra reparti nella gestione del paziente affetto da policitemia Vera, malattia rara del sangue che richiede un monitoraggio regolare e una stretta collaborazione tra diverse figure cliniche. Abbiamo approfondito il tema con il dott. Catello Califano – Direttore dell’U.O. Ematologia all’ospedale di Pagani
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Califano su sanità
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

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AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

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