Progetti idee e futuro alla “Sanza Summer School”. Il punto con la prof.ssa Antonella Trotta del DISPAC di UNISA

13/09/2025 Attualità, Cultura, Economia, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Si è conclusa con la presentazione dei progetti e delle idee maturate in queste due settimane di attività la seconda edizione di “Sanza Summer School”.

Il tema: “Il Patrimonio Culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità” ha visto impegnati 20 studenti in un percorso formativo promosso dalla Regione Campania e il Comune di Sanza, progettato e realizzato dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Venti giovani laureati triennali, provenienti da tutta la Campania, con l’obiettivo di contribuire a definire figure e competenze professionali, in grado di attivare processi di sviluppo e nuove competitività per le comunità e i territori. Abbiamo fatto il punto con la prof.ssa Antonella Trotta del DISPAC di UNISA
Ascolta
Trotta su Summer School
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Lascia un Commento