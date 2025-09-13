Progetti idee e futuro alla “Sanza Summer School”. Il punto con la prof.ssa Antonella Trotta del DISPAC di UNISA

Si è conclusa con la presentazione dei progetti e delle idee maturate in queste due settimane di attività la seconda edizione di “Sanza Summer School”.
Il tema: “Il Patrimonio Culturale come eredità e risorsa per lo sviluppo dei territori e delle comunità” ha visto impegnati 20 studenti in un percorso formativo promosso dalla Regione Campania e il Comune di Sanza, progettato e realizzato dal Dipartimento di Scienze del Patrimonio Culturale nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Venti giovani laureati triennali, provenienti da tutta la Campania, con l’obiettivo di contribuire a definire figure e competenze professionali, in grado di attivare processi di sviluppo e nuove competitività per le comunità e i territori. Abbiamo fatto il punto con la prof.ssa Antonella Trotta del DISPAC di UNISA
Ascolta
Trotta su Summer School
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.