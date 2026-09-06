“Profumo di Mentha” è il nuovo singolo di Papik con la cantautrice salernitana Lory Casella, nostra ospite

Pubblicato il 21 agosto, “Profumo di Mentha” è il nuovo singolo di Papik con Lory Casella, artista originaria del Salernitano, ovvero il progetto nato da un’idea del musicista Nerio Poggi insieme a Peter De Girolamo.
Il brano è stato scritto dalla stessa Lory insieme a Gianluca Lopresti ed è stato arrangiato da Papik, noto anche per aver collaborato con grandi artisti tra quali Mario Biondi, Sarah Jane Morris,Dirotta Su Cuba, Simona Molinari e molti altri.
“Profumo di Mentha” è un brano dal sapore estivo con un retrogusto di leggerezza che nasconde note malinconiche e un significato profondo di rinascita; un invito a fermarsi, alla leggerezza. La mentha dal latino mens (mente) simboleggia la rinascita perché è una pianta molto forte che ricresce con facilità anche dopo l’inverno o in terreni difficili il cui profumo fresco aiuta a ritrovare la lucidità.
In un sound lounge estivo la cantautrice ci porta nella sua rinascita sfruttando il mito greco della Mentha. La ninfa Mintha viveva negli Inferi ed era amata dal dio Ade. Persefone, moglie di Ade, scoprì la relazione e si infuriò. Per gelosia e vendetta, Persefone distrusse o calpestò la ninfa riducendola in pezzi. Ade, mosso da pietà, trasformò i resti della giovane in una pianta aromatica.
Lory Casella è stata nostra ospite
Puoi ascoltare il brano su Spotify. Altri link utili QUI.
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