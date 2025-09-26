La produzione di nocciole crolla del 60%. Il punto con il Commissario di CIA Campania, Carmine Fusco

Ancora un’annata nera per la produzione delle nocciole, che crolla del 60% per l’impatto del cambiamento climatico.
A lanciare l’allarme è la Confederazione Agricoltori Italiani. Nel 2023 la produzione nazionale era scesa a 102mila tonnellate, con ulteriore ribasso a 85mila l’anno scorso. Ora, la nuova stagione conferma la grave crisi. Il crollo della produzione delle nocciole porterà ad un aumento del prezzo di vendita che potrebbe essere doppio rispetto all’anno scorso. L’emergenza è legata ai cambi climatici: un inverno troppo mite, piogge primaverili violente insieme alle alte temperature e alla siccità di giugno, che hanno messo in ginocchio 95mila ettari di noccioleti, presenti anche in Campania. Rispetto ad una resa normale di 20 quintali a ettaro, la raccolta è ferma a 5 quintali. Ne abbiamo parlato con il Commissario di CIA Campania, Carmine Fusco.
Ascolta
Fusco su nocciole
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.
|Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su Facebook, Instagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.