Processo Vassallo. “Il Brasiliano” parte civile. Il punto con l’avv. Michele Sarno

Ex indagato omicidio Vassallo chiede costituzione parte civile. Richiesta avanzata da 23 persone.
Udienza rinviata a 17 ottobre. Per anni si è ipotizzato un suo coinvolgimento nell’omicidio di Angelo Vassallo. Oggi, dopo due archiviazioni, Bruno Humberto Damiani, meglio noto come “Il Brasiliano”, è tra i 23 soggetti che hanno chiesto la costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica. La richiesta è stata formulata dal suo avvocato Michele Sarno durante l’udienza preliminare a carico di 5 imputati che è stata celebrata dinanzi al gup Giovanni Rossi. Ne abbiamo parlato in diretta con l’avvocato Michele Sarno.
