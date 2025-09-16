Processo Vassallo. “Il Brasiliano” parte civile. Il punto con l’avv. Michele Sarno

16/09/2025 Attualità, Cronaca, Primo Piano Nessun commento
Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia

Ex indagato omicidio Vassallo chiede costituzione parte civile. Richiesta avanzata da 23 persone.

Udienza rinviata a 17 ottobre. Per anni si è ipotizzato un suo coinvolgimento nell’omicidio di Angelo Vassallo. Oggi, dopo due archiviazioni, Bruno Humberto Damiani, meglio noto come “Il Brasiliano”, è tra i 23 soggetti che hanno chiesto la costituzione di parte civile nel processo per l’omicidio del sindaco di Pollica. La richiesta è stata formulata dal suo avvocato Michele Sarno durante l’udienza preliminare a carico di 5 imputati che è stata celebrata dinanzi al gup Giovanni Rossi. Ne abbiamo parlato in diretta con l’avvocato Michele Sarno.
Ascolta
Sarno su Vassallo
Il file audio (podcast) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente sarà possibile richiederlo via Email.

Gruppo BCC ICCREA Magna Grecia
Ristorante Pizzeria La Terrazza, qualità e passione dal 1990

Unisciti gratis al canale WhatsApp di Radio Alfa, per ricevere le nostre notizie in tempo reale. Ci trovi anche su Google News.
Se trovi interessante questo articolo, condividilo sui tuoi social e segui Radio Alfa anche su FacebookInstagram, X e YouTube.
Non esitare a lasciare un tuo commento ai nostri articoli.

 
Banca di Credito Cooperativo Monte Pruno

Super Fibra 1000 Mega Open Fiber

AUTORE

Lorenzo Peluso

Autore di alcuni saggi sui conflitti in Asia e Medio Oriente, giornalista embedded in Afghanistan, Iraq, Libano e Kosovo, da alcuni anni faccio parte della Redazione di Radio Alfa. Giornalista professionista e speaker, conferenziere ed esperto in politica estera, sono curatore del blog personale su Facebook "OreDodici di Lorenzo Peluso".

Notizie correlate

Lascia un Commento