Processo per l’omicidio di Angelo Vassallo, nuovo rinvio. L’amarezza del presidente della Fondazione

Nuovamente rinviato il processo per l’omicidio di Angelo Vassallo presso il Tribunale di Salerno, nella Cittadella Giudiziaria, di cui oggi era prevista la quarta udienza alle 10.

Prossima udienza il 27 marzo. La decisione arriva dopo la decisione di uno degli imputati, Lazzaro Cioffi che ha nominato un nuovo difensore nella giornata di ieri. 

Al termine dell’udienza, la Fondazione Vassallo, nel punto stampa istituito all’esterno dell’ingresso principale della Cittadella Giudiziaria, ha fatto una riflessione sullo stato del procedimento.

Amareggiato il Presidente della Fondazione, Dario Vassallo
“Se pensano di essere innocenti – ha detto al microfono di Alessandro Mazzaro – dicessero ai loro avvocati di essere più celeri”.

