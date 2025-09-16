Processo omicidio Vassallo, il 17 ottobre l’udienza preliminare. 23 costituzioni di parte civile

Proseguirà il prossimo 17 ottobre l’udienza preliminare nell’ambito dell’inchiesta sull’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco-pescatore ucciso a Pollica-Acciaroli il 5 settembre di quindici anni fa.
Oggi, davanti al gup del Tribunale di Salerno, Giovanni Rossi, l’avvio dell’udienza preliminare, durata all’incirca 90 minuti, con la formulazione di circa 23 richieste di costituzione di parte civile. Gli indagati sono quattro per concorso in omicidio (il colonnello Fabio Cagnazzo, l’imprenditore Giuseppe Cipriano, l’ex collaboratore di giustizia Romolo Ridosso e l’ex carabiniere Lazzaro Cioffi) e uno per traffico di stupefacenti (Giovanni Cafiero).
A richiedere la costituzione di parte civile, stando a quanto si apprende, sono stati l’Avvocatura dello Stato per conto della presidenza del Consiglio e dei ministeri dell’Interno e della Giustizia. “Un segnale politico-istituzionale di presenza importante”, commenta l’avvocato Antonio Ingroia, legale della Fondazione Vassallo, anch’essa costituenda parte civile.
Tra le richieste di costituzione di parte civile, ci sono anche Regione Campania, Provincia di Salerno e Comune di Pollica. Poi diverse associazioni tra cui Anci, Avviso Pubblico, Libera, Legambiente. E, infine, Bruno Humberto Damiani, detto il brasiliano, indagato nelle prime indagini e la cui posizione, nel corso di questi anni, è stata due volte archiviata.
