Processo omicidio Angelo Vassallo, non ammessa come parte civile la Fondazione a lui intitolata

Si è tenuta oggi, a Salerno, la seconda udienza preliminare per l’omicidio di Angelo Vassallo, il sindaco di Pollica ucciso il 5 settembre 2010.
Il Giudice per l’udienza preliminare ha deciso sulle richieste di costituzione di parte civile e sulle eccezioni sollevate.
Il Partito Democratico campano è stato ammesso ad essere parte civile nel processo. Tra le varie costituzioni ammesse, anche quella di Bruno Humberto Damiani che, per anni, è stato considerato il principale indiziato dell’omicidio, salvo poi essere prosciolto. Non è stata ammessa, invece, la costituzione della Fondazione “Angelo Vassallo sindaco-pescatore”, in quanto – è stato spiegato – costituita dopo l’omicidio.
Il presidente della Fondazione e fratello della vittima, Dario Vassallo, ha commentato “non ci meravigliamo perché la legge è chiara e ci atteniamo a quello che ha deciso il giudice. L’importante è che lo Stato si sia costituito”.
Sono stati ammessi tutti i familiari di Vassallo, così come la Presidenza del Consiglio dei Ministri, i ministeri dell’Interno e della Giustizia, la Regione Campania, la Provincia di Salerno, l’Anci, il Parco Nazionale del Cilento, il Comune di Pollica ed altre associazioni.
Il prossimo 14 novembre è in programma la discussione delle parti civili e del pubblico ministero.
Al termine dell’udienza preliminare, uscendo dal Tribunale la legale del colonnello dei carabinieri, Fabio Cagnazzo, uno degli indagati, ha dichiarato “Il colonnello è sempre fiducioso, sereno. Convive da 15 anni con una cosa molto impegnativa e molto pesante psicologicamente, ha una vita stravolta. Finalmente arriverà il processo e si potrà ristabilire la verità”.
