Processione di San Matteo a Salerno, un percorso più corto proposto dal Comune

Una soluzione all’alternativa del percorso per la processione di San Matteo, del 21 settembre, potrebbe essere stata già trovata dal Comune di Salerno che dovrà presentare il piano alla Curia, ai portatori e in seguito, sul tavolo del prefetto Francesco Esposito, la prossima settimana, per mettere a punto il piano per l’ordine e la sicurezza pubblica nella giornata dedicata al Santo Patrono.
Come riporta oggi il Mattino di Salerno, si scenderà per via Velia fino ad arrivare alla piazza dove solitamente taglia il traguardo la Madonna che viene dal mare la prima domenica di agosto. Potrebbe essere questa dunque la piazza utilizzata per il consueto saluto al mare delle statue in processione compresa quella di San Matteo. Una via di mezzo che metterebbe d’accordo tutti.
Mancherebbe a questo punto soltanto l’ultimo ok al piano per bypassare i lavori di ripavimentazione non ultimati su Corso Vittorio Emanuele. Questa mattina, ne abbiamo parlato in diretta con la collega del Mattino, Brigida Vicinanza.
Brigida Vicinanza su nuovo percorso processione S.Matteo
