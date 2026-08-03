Problemi strutturali, evacuato l’ospedale di Battipaglia. Trasferiti 60 pazienti

Uno slivellamento di circa un centimetro in un pilastro portante nel reparto di Ostetricia.
E’ questo il problema statico riscontrato all’ospedale “Santa Maria della Speranza” di Battipaglia dall’ingegnere dei Vigili del Fuoco, allertati ieri dal personale dell’ospedale che aveva notato delle lesioni nelle pareti del reparto di Ginecologia.
Il tecnico, dopo un sopralluogo, ha valutato come pericolosa la situazione e avviato le procedure burocratiche per l’evacuazione della struttura.
Sono terminati a notte inoltrata i trasferimenti nei reparti degli ospedali di Eboli e Roccadaspide dei circa 60 pazienti ricoverati. La Terapia Intensiva Neonatale è stata collocata all’Umberto I di Nocera Inferiore. Rimangono aperti il Pronto Soccorso e la radiologia per accessi urgenti.
Secondo una prima ricostruzione, nel sottosuolo, a circa 60 metri di profondità, sotto l’ospedale, vi è una falda acquifera che finora aveva rappresentato una sorta di cuscinetto di sicurezza per la struttura. La falda però risulterebbe prosciugata e questo avrebbe provocato lo spostamento del pilastro.
Nelle prossime ore dovrebbe intervenire anche una squadra di specialisti inviati dalla Regione. Il Presidente Fico è stato, infatti, allertato nella tarda serata di ieri. Tutte le indagini strutturali dovrebbero durare almeno una settimana.
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febbraio 2024